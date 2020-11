OM, OL – Mercato : Villas-Boas et Garcia prêts à bondir sur un bourreau de l'ASSE et du LOSC ?

Les deux derniers adversaires de Brest, le LOSC et l'ASSE, peuvent en témoigner. Romain Perraud, le latéral gauche du club breton est dans un grande forme. Étincelant lors des deux derniers matchs, avec un but et deux passes décisives au compteur, le défenseur n'a pas mis longtemps à susciter les convoitises.

Son profil de latéral gauche plaît offensif plaît à de nombreux clubs, en France comme ailleurs. Le media italien Calcio Occhionotizie, qui évoque celui de la Sampdoria, annonce aussi que l'OM et l'OL suivraient Romain Perraud de très près.

Une alternative à Amavi et Bard

Il faut dire que les clubs d'André Villas-Boas et Rudi Garcia ont besoin de renforts à ce poste. L'OM n'a que Jordan Amavi en spécialiste et la question de son contrat n'est pas réglée. Du côté de l'OL, seul le jeune Melvin Bard est une vraie alternative à ce poste. Reste à connaître la valeur d'un joueur dont la cote ne cesse d'augmenter au fil des matchs.