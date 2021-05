OM, OL, Stade Rennais - Mercato : coup d’accélérateur pour Jérémie Boga !

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Le nom de Jérémie Boga revient résonner en Ligue 1. L’été dernier, on se rappelle que plusieurs clubs français avaient pris des renseignements au sujet de l’ailier ivoirien de Sassuolo. Au mercato à venir, on risque d’avoir le même panorama.

Comme déjà évoqué plus tôt cette semaine, l’OL et l’OM sont encore intéressés par le profil du joueur de 24 ans, dans le but de remplacer respectivement Memphis Depay et Florian Thauvin. Le club phocéen étudierait même un plan d’amortissement pour écarter la concurrence du Shakhtar Donetsk. En attendant, l’entourage de Boga se bouge pour sceller son avenir.

Selon Fabrizio Romano, ses agents seraient en discussion avec Sassuolo pour essayer de lui trouver une porte de sortie cet été. Le club italien devrait bientôt recevoir des offres. Le journaliste italien rappelle que le Stade Rennais, Naples et le Borussia Dortmund étaient intéressés l’an passé. Autre détail d’importance : Chelsea ne dispose plus d’aucun droit sur son ancien joueur. Les négociations seront donc menées uniquement avec Sassuolo.

