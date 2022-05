OM : en attendant de prolonger Sampaoli, Longoria tente de faire venir un ancien de l'Inter Milan !

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

S'il travaille à muscler l'effectif de l'OM pour le futur et avant d'être touché par l'interdiction de recrutement de deux Mercatos que doit prononcer la FIFA, Pablo Longoria planche aussi sur un organigramme de plus en plus carré.

D'après le journaliste italien Nicolo Schira, le dirigeant italo-suisse Massimo Cosentino est en discussions avancées pour rejoindre le club phocéen en qualité de secrétaire général. Après s'être fait un nom du côté de l'Inter Milan, l'intéressé avait été recruté par le FC Sion (D1 suisse) l'été dernier.

Fin mars, Massimo Cosentino avait annoncé son départ du club helvète pour un retour en Italie afin de se rapprocher de sa femme et sa fille en bas âge. Selon Blick, l'intéressé pensait s'engager avec le modeste club de Novara (Série C) mais c'est finalement l'OM qui est favori pour l'accueillir.

Former Sion Ceo and Inter Secretary-General Massimo #Cosentino is set to sign for #OlympiqueMarseille as a new Secretary-General. #transfers #OM #TeamOM