OM : pourquoi McCourt ne peut pas se séparer de Villas-Boas

Zapping But! Football Club OM : satisfactions, déceptions... le premier bilan de la saison des Marseillais

Empêtré dans une spirale de défaites, l'OM ne répond plus actuellement en Ligue 1. Si les Phocéens rêvaient de taquiner le PSG après leur début de saison réussi, ce sont désormais les places européennes qui s'éloignent pour Marseille (6e à 4 points du Top 5 et désormais 11 du podium). Forcément, la question de l'avenir d'André Villas-Boas sur le banc va se poser.

Un limogeage à près de 5 M€

Jusqu'à présent, il était question d'une prolongation du Portugais, encore renforcé par sa direction malgré les couacs contre Nîmes (1-2) et Lens (0-1) au Vélodrome. Après trois défaites consécutives, la donne peut-elle changer dans l'esprit de Frank McCourt ? Pour un nouveau contrat, peut-être. Pour un limogeage immédiat, a priori non.

Comme le rappelle La Provence, un licenciement d'André Villas-Boas à cinq mois de la fin de son contrat coûterait quand même entre 4 et 5 M€ à un club déjà endetté. Il faut dire qu'en plus du « Special Two », ce serait les six membres de son staff qui partiraient dans ses bagages. Reste une option : que Villas-Boas envisage une démission, lui qui avait ouvert cette option après la débacle face aux Crocos...