OM, PSG - Mercato : coup dur dans le dossier Amrabat

L’Atlético Madrid, le PSG, l’OM, Liverpool… Tous veulent signer Sofyan Amrabat auteur d’un Mondial sensationnel avec les Lions de l’Atlas. Évalué aux alentours des 25 millions d’euros par le site transfermarkt, il faudra cependant lâcher un joli chèque pour convaincre la Fiorentina. Le club italien n’a pas l’air disposé à vendre sa pépite en contrat jusqu’en juin 2024 cet hiver…

« Je peux maintenant confirmer que Sofyan Amrabat et Nico González ne sont pas à vendre », a déclaré le directeur général de la Viola à Dazn. Il serait cependant étonnant que l’actuel 10e de Serie A arrive à garder l’international marocain cet été, affaire à suivre…

Fiorentina CEO Joe Barone: “I can now confirm that Sofyan Amrabat and Nico González are not for sale”, told Dazn 🚨🟣 #transfers



"The president Commisso already said that — I can confirm the same for both González and Amrabat".