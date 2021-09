OM, PSG - Mercato : David Luiz a trouvé son nouveau club ! (officiel)

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Un temps annoncé à l'Olympique de Marseille au début du mercato estival, le défenseur central brésilien, David Luiz, qui est libre de tout contrat depuis son départ d'Arsenal, rebondit officiellement à Flamengo, au Brésil.

"Né à Diadema, il a parcouru le monde et s'est habitué à gagner, gagner et gagner, comme le dit notre hymne. Les gens ont crié, le cœur a tremblé et maintenant il portera du rouge et du noir. Les plus grands fans du monde, David Luiz est le nouveau joueur de Mengão !", a écrit le club brésilien sur ses réseaux sociaux.

Nascido em Diadema, ele rodou o mundo e ficou acostumado a vencer, vencer e vencer, assim como diz o nosso hino. O povo clamou, o coração balançou e agora ele vestirá rubro-negro. Maior Torcida do Mundo, @DavidLuiz_4 é o novo jogador do Mengão! Seja bem-vindo! #DavidLuizNoMengo pic.twitter.com/KwwWT1ljE3 — Flamengo (@Flamengo) September 11, 2021