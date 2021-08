OM, PSG – Mercato : David Luiz est resté de marbre face à l'option marseillaise

Zapping But! Football Club OM : tops, flops, avenir... le bilan de la saison 2020-2021

Sans club depuis son départ d'Arsenal au 30 juin, David Luiz (34 ans) tarde à accepter un nouveau challenge. L'ancien joueur du PSG ne signera pas à l'OM, un temps intéressé par le biais de Jorge Sampaoli mais qui a finalement renoncé préférant récupérer William Saliba et Luan Peres plutôt que d'offrir un gros contrat à l'ancien Gunner.

« Les offres faites jusqu'à présent n'ont pas touché mon coeur »

Dans les colonnes du Daily Mail, David Luiz est revenu sur sa drôle de situation, expliquant pourquoi il était toujours sans club au milieu du mois d'août : « Ce que j'attends ? Ce sera la même chose qu’avant – un club avec de l’ambition. Les offres faites jusqu’à présent n’ont pas touché mon cœur. Je veux rester à un haut niveau. Peut-être que ce sera en Premier League. Je travaille tous les jours. Je veux de la pression, me battre pour des titres. Je veux ce sentiment de devoir gagner chaque semaine. C’est pour cela que j’ai toujours joué au football, et que je joue encore. Je veux me sentir vivant ».

Visiblement, du côté du Brésilien, le cœur est quand même très proche du porte-monnaie...