OM, PSG - Mercato : du mouvement dans le dossier Sofyan Amrabat !

L’Europe s’arrache Sofyan Amrabat (26 ans). Après une Coupe du Monde fantastique avec le Maroc, le milieu de terrain de la Fiorentina est suivi par Pablo Longoria qui rêve de le faire signer à l’OM. Cependant, il y a énormément de concurrence dans ce dossier.

Comme annoncé il y a quelques jours, Liverpool et Tottenham seraient sur le coup alors que son entourage tente de le placer au PSG. Hier, on a appris que la Fiorentina essayait de prolonger Amrabat. Le club italien ne serait pas fermé à une vente même cet hiver si une offre d'environ 40 millions d’euros tombait.

L’Atlético Madrid pourrait tout débloquer. Selon Nicolo Schira, les Colchoneros on envoyé un scout pour superviser Amrabat samedi lors de la petite finale de la Coupe du monde perdue par le Maroc devant la Croatie (1-2). Le milieu de terrain de la Viola a notamment basculé en défense centrale en cours de match, prouvant encore sa polyvalence.

