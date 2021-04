OM, PSG - Mercato : la Juventus Turin pousse Rabiot vers la sortie

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Ce jeudi, Tuttosport consacre un article à l'avenir d'Adrien Rabiot. Qui devrait se dessiner loin de la Juventus Turin. Le quotidien turinois rappelle que le joueur formé au PSG bénéficie du cinquième temps de jeu de l'effectif bianconero cette saison derrière Danilo, Cristiano Ronaldo, Wojciech Szczesny et Rodrigo Bentancur. Qu'Andrea Pirlo lui a fait confiance dès le premier jour et a voulu lui confier des responsabilités au milieu de terrain. Mais que le Duc a déçu.

