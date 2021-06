OM, PSG - Mercato : le sacre de Tuchel en C1 va faire des dégâts à Marseille

Zapping But! Football Club OM : le bilan de Florian Thauvin dans la cité phocéenne

Le deuxième sacre de Chelsea en Ligue des champions est mérité. Après avoir réalisé un brillant parcours cette saison, les Blues ont dominé Manchester City samedi à Porto en finale (1-0). Un but de Kai Havertz en fin de première période a suffi pour permettre à Thomas Tuchel de remporter sa première coupe aux grandes oreilles.

Ce trophée lui donne les meilleurs arguments pour prolonger à la tête de l’équipe fanion... et de préparer un mercato de folie cet été. Selon Nicolo Schira, l’ancien entraîneur du PSG devrait néanmoins faire une croix sur sa priorité Romelu Lukaku, qui entend rester à l’Inter Milan.

« Chelsea est très intéressé par Bouba Kamara »

Le pactole économisé sur l’attaquant belge devrait permettre à Tuchel de se livrer sur... Boubabar Kamara. Cible de Chelsea depuis plusieurs mois, le Minot de l’OM n’a cessé de monter en puissance cette saison et ne devrait plus faire de vieux os sur la Canebière. « C’est le moment pour l’OM et Kamara, a fait savoir le journaliste de l’AFP Emmanuel Barranguet. Il va aller dans un top club. (…) Chelsea est très intéressé par Bouba Kamara. »