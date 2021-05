OM, PSG - Mercato : Sampaoli vise un attaquant adoubé par Ibrahimovic

Zapping But! Football Club OM : les joueurs en fin de contrat en 2021

Jorge Sampaoli a une nouvelle cible à l’OM en vue du mercato. Et celle-ci concerne le domaine offensif puisqu’il s’agit de Cristian Pavon. Ce n’est pas la première fois que son nom est cité sur la Canebière depuis l’arrivée du coach argentin. Il y a deux ans, l’attaquant de 25 ans était par ailleurs convoité par les Girondins de Bordeaux.

TNT Sports rappelle que l’actuel coach de l’OM a sélectionné l'ailier pour le Mondial 2018 en Russie, lui offrant plusieurs capes. Après un passage au Los Angeles Galaxy réussi, l'international albiceleste (11 sélections) est revenu à Boca Juniors il y a quelques mois et a notamment disputé la Copa Libertadores. Le LA Galaxy semble être le concurrent le plus solide de l’OM sur ce dossier puisqu’il serait prêt à offrir 6,5 à 7,5 M€ plus bonus (50% à la revente) pour s'offrir l'attaquant argentin dont le contrat à la Bombonera court jusqu'en juin 2022.

« Il est très bon, voire trop bon pour jouer en MLS »

Pour mémoire, Pavon est accusé d'« abus sexuels avec accès charnel», ce qui pourrait avoir son influence dans l'opération. A son crédit, Zlatan Ibrahimovic n’avait pas tari d’éloges à son sujet lors de son arrivée à LA en 2019 : « Il est très bon, voire trop pour jouer en MLS, avait clamé l’ancien buteur du PSG. Je ne pense pas qu’il restera longtemps ici, il devrait aller voir si l’herbe est plus verte ailleurs. J’ai joué avec beaucoup de joueurs et je sais quand il y en a un qui fait la différence. Et lui, il est la différence. »