OM : quand Riolo encense Villas-Boas, Ménès dit pourquoi il a été ridicule en C1

L’OM a un double visage. Aériens en championnat, les hommes d’André Villas-Boas ont été transparents en Ligue des champions cette saison. « Ce que sont en train de faire les Marseillais en ce début de saison est extraordinaire, confirme Daniel Riolo à propos du championnat. On est tous sceptiques sur ce que fait Marseille, on ne comprend pas comment ils font pour gagner, on dit que ça joue pas bien, mais en terme de statistique c'est juste incroyable. »

« Les Marseillais ont raté cette campagne de C1 pour s'être résignés trop vite »

Pierre Ménès, de son côté, a tenté de comprendre pourquoi les joueurs de l’OM ont été médusés en C1. Selon lui, ils n’y ont tous simplement jamais vraiment cru. « Je pense que Marseille a saccagé ses chances en Ligue des champions parce qu’ils ont fait un non match et one refusé le jeu pour perdre 1-0 dans les dernières minutes, a-t-il pesté dans sa pastille Pierrot face Cam. Les Marseillais ont raté cette campagne en Ligue des champions par manque d’investissement, par manque de confiance et surtout pour s’être résignés trop vite. »