OM, RC Lens : l'ahurissant coup de bluff des Marseillais dans le dossier Clauss

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

L'arroseur arrosé ? Peut être pas. Mais, en tout cas, des dirigeants qui ne ressortent pas grandis du coup de bluff tenté lors du mercato estival. Révélé par la Provence, puis l'Equipe, il est l'oeuvre des dirigeants marseillais qui, face à la difficulté de signer Jonathan Clauss (RC Lens), ont fait croire qu'ils avaient déjà un plan B. Pablo Longoria a ainsi fait croire aux membres de la direction du RC Lens qu'il avait un accord total avec Hans Hateboer, de l'Atalanta Bergame.

Problème, et comme le raconte Florent Ghisolfi, le directeur sportif du RC Lens, à la Voix du Nord, le fameux coup de bluff n'a jamais fonctionné ! "Effectivement, ils nous l'ont fait. Les agents nous ont dit qu'ils voulaient faire Hateboer. Avec Arnaud Pouille, à chaque fois qu'ils nous disaient ça, on se mettait à rire. On se disait, mais qu'ils le fassent."

Les dirigeants marseillais ont finalement fait Jonathan Clauss. Et jamais de Hans Hateboer...