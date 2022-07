OM, RC Lens - Mercato : Clauss a bien rendu service aux Marseillais !

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Bien qu'il ait longtemps été géré dans la discrétion par Pablo Longoria, le transfert de Jonathan Clauss a longtemps traîné suite à des négociations impitoyables entre l'OM et le RC Lens. Une chose est sûre, c'est que le joueur, lui, avait vraiment envie de conclure et désirait plus que tout rejoindre l'OM. Selon la Provence, le piston lensois a fait un gros effort sur son salaire pour permettre au club phocéen de placer une offre suffisante pour satisfaire les Sang et Or.

En réduisant ses exigences salariales, Clauss a permis aux Marseillais de fournir une enveloppe de 7,5 millions d'euros payables en deux fois, accompagnée d'un bonus de 1,2 millions qui tombera en 2025. L'ancien Strasbourgeois est bien sur la Canebière depuis hier, l'officialisation du transfert ne devrait plus tarder. La nouvelle devrait plaire aux supporters marseillais qui apprécient ce genre de mentalité !