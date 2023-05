OM, RC Lens - Mercato : le prix de Van Den Kerkhof fixé !

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Kevin Van Den Kerkhof est un des joueurs les plus demandés de la Ligue 2. Il y a quelques semaines, le média luxembourgeois Le Quotidien avait annoncé que le RC Lens et l'OM se seraient positionnés sur le latéral droit international algérien. Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, Bastia aimerait récupérer un chèque de 5 millions d’euros pour libérer le joueur de 27 ans.

Il ne veut pas rater le train

Dans une interview accordée à Corse-Matin au début du mois, le franco-algérien s’était exprimé sur son avenir. « Je vais être transparent, je sais que des clubs me regardent et suivent mes performances. Pour l‘instant, je ne me prends pas la tête et je reste pleinement concentré sur le Sporting. On verra bien ce qu’il se passe en fin de saison. J’ai 27 ans, si une offre se présente, on y réfléchira avec le club, à mon âge, je ne peux peut-être pas laisser passer le train », avait annoncé Kevin Van Den Kerkhof.