RC Lens - Mercato : Les cadors européens se bousculent pour Jonathan Clauss

D’après les informations du journaliste anglais Nizaar Kinsella et du média britannique Evening Standard, Chelsea est sous le charme du Lensois Jonathan Clauss, ainsi que Manchester United. Le profil de l’international français n’est pas difficile à imaginer au sein du collectif des blues en concurrence avec Reece James en piston droit. Les Red Devils quant à eux veulent se décharger d’Aaron Wan-Bissaka

Le piston lensois n’a pas encore donné sa préférence entre l’OM et l’Angleterre, mais la Premier League risque d’offrir un salaire beaucoup plus attractif à l’ancien Strasbourgois. Plusieurs clubs seraient prêts à mettre les 8 millions d’euros attendus par Lens, contrairement à Longoria qui ne propose que six millions. En Espagne, l’Atletico Madrid s’intéresse également au joueur de 27 ans.

La concurrence devient très rude pour les Marseillais...

Manchester United have joined the race for £8m Jonathan Clauss.



Both Chelsea and United will only move if their players are sold.



Marseille trying to complete a deal but far from done. Atletico Madrid also in the race. #cfc #mufc https://t.co/xejRFxwwzl