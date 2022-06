OM, Real Madrid - Mercato : coup de théâtre pour Marcelo !

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : un danger espagnol pour Cho, un successeur pour Kamara ?

Une page se tourne cet été au Real Madrid. Après 16 ans au club, le latéral gauche brésilien Marcelo va faire ses valises et quitter le club madrilène. Le joueur, qui arrive en fin de contrat à la fin du mois de juin, ne sera pas prolongé par Florentino Perez.

Cependant, à 34 ans, Marcelo ne compte pas mettre un terme à sa carrière tout de suite et souhaite rebondir le plus rapidement possible. Courtisé par plusieurs clubs européen, l'international brésilien a pris une décision pour son avenir.

Selon Manu Sainz, journaliste chevronné d'As, Marcelo ne s’intéresse ni à l'OM, ni au club turc de Fenerbahçe. Cependant, le défenseur possède plusieurs offres des pays du Golf (Émirats Arabes Unis, Qatar) mais aussi de Turquie, selon les informations du quotidien espagnol Marca.

Marcelo no interesa ni a Marsella ni a Fenerbahçe — Manu Sainz (@Manu_Sainz) June 9, 2022

Pour résumer Marcelo va quitter le Real Madrid, après de nombreuses années de services. Récemment, le brésilien a pris une décision pour son avenir. Marcelo ne devrait rejoindre ni l'OM, ni le club turc de Fenerbahçe lors du mercato.

Adam Duarte

Rédacteur