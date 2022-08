OM : Ribalta lâche de gros indices sur la suite du Mercato

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Même les supporters de l’OM les plus sceptiques ne peuvent qu’applaudir le travail réalisé par Pablo Longoria cet été au mercato. Alors que rien n’était gagné d’avance, le président espagnol a su ramener du beau monde au club phocéen. La dernière signature en date se nomme Alexis Sanchez et fait déjà saliver tous les connaisseurs de la Ligue 1. Qui sera la prochaine ? Nul ne le sait encore. Au rayon des départs, les certitudes sont plus précises.

Des départs déjà bien ciblés à l'OM

« Nous avons des appels, des intérêts, mais pas d'offre sérieuse pour Bamba Dieng. Duje Caleta-Car il ne lui restera qu’un an de contrat, donc on peut le vendre et un autre défenseur central arrivera, a affirmé hier Javier Ribalta sur les canaux de l’OM. Mais on n'a aucune offre sérieuse. Il pourrait prolonger aussi. Le marché est ouvert, certains peuvent venir et d’autres peuvent partir. Pour Kevin Strootman et Jordan Amavi, on parle avec des clubs, on pourrait avoir une solution dans les prochains jours. »

🗣️ Javier Ribalta 🇪🇸 sur la fin du mercato :



"Nous avons des appels, des intérêts, mais pas d'offre sérieuse pour Bamba Dieng. Duje Caleta-Car il ne lui restera qu’un an de contrat, donc on peut le vendre et un autre défenseur central arrivera."1/2#TeamOM | #MercatOM — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) August 15, 2022

Pour résumer Alors que Pablo Longoria tente de finir fort un mercato estival qu’il semble avoir mené d’une main de maître, son nouvel acolyte à l’OM Javier Ribalta a fait quelques annonces fortes sur la dernière ligne droite. Notamment sur les départs.

Bastien Aubert

Rédacteur