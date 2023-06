OM : salaire, durée... Les dessous du contrat de Marcelino dévoilés !

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Nommé vendredi soir coach de l'OM, Marcelino (57 ans) a signé pour deux saisons avec le club phocéen. Un choix à 100% validé par Pablo Longoria, qui a nommé l'un de ses coachs de confiance pour remplacer Igor Tudor, démissionnaire.

Marcelino c'est 330 000€ par mois !

Dans son édition de ce samedi, L'Equipe en dit plus sur le contrat de l'ancien coach de Valence et de l'Athlétic Bilbao, lequel aurait accepté un salaire mensuel de 330 000€ brut par mois... Soit les mêmes émoluments que Jorge Sampaoli et Igor Tudor avant lui.

Sur ce point, il n'y a pas vraiment eu de discussions car c'est aussi cette somme qui avait été proposé à Marcelo Gallardo. Somme que l'ancien coach de River Plate était prêt à accepter avant d'être refroidi par le projet sportif et le manque de garanties offertes sur le recrutement.

Pour résumer On en sait davantage sur les conditions offertes à Marcelino, nouvel entraîneur de l'OM. L'Espagnol a accepté un contrat de deux saisons à un salaire identique à celui de ses deux prédécesseurs à Marseille. Marcelo Gallardo s'était vu offrir les mêmes conditions.

