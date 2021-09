OM : Sampaoli a raté un renfort et s’est déjà mis à dos deux tauliers du vestiaire

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Si Pablo Longoria a réalisé un recrutement riche et prometteur cet été à l’OM, Jorge Sampaoli aurait bien aimé compter sur un renfort de plus sur le plan personnel : Cristián Arán. Récemment nommé entraîneur du Deportes Melipilla au Chili, l’intéressé aurait en effet pu rejoindre la L1 après avoir été contacté par le technicien argentin afin de travailler avec lui à l’OM. Raté.

« J'ai une grande estime pour lui, en fait j'ai reçu une offre pour travailler dans le staff technique. Je l'ai refusé en raison d'une affaire familiale, que j'ai mentionnée précédemment et que je n'ai pas pu résoudre, une question de santé », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par TNT Sports. À l’OM, Arán aurait peut-être pu apporter une vision différente au sujet de Jordan Amavi et Steve Mandanda. Titulaire lors de la campagne de Ligue Europa réussie en 2018, Jordan Amavi (27 ans) est aux oubliettes depuis le début de l’année 2021.

Amavi aux oubliettes, Mandanda amer

« Alors qu’il avait été blessé toute la seconde partie de saison, le club l’a prolongé cet été de quatre ans mais a pensé à s’en séparer dans la foulée. Sampaoli ne compte pas sur lui, sinon peut-être en doublure de Luan Peres dans l’axe gauche », explique L’Équipe en rappelant que l’ancien Niçois n’a pas disputé une seule minute cette saison.

Au sujet de Mandanda, le portier de 36 ans aurait vécu son déclassement à Monaco de façon amère. « Le timing, après deux bons matches, et surtout la manière ont heurté le gardien, averti au dernier moment, poursuit le quotidien sportif. Préparé à cette concurrence, l’international aurait aimé plus de respect mais il n’a pas eu vraiment d’explications avec son entraîneur et il n’en aura vraisemblablement pas davantage cette saison, où l’alternance sera la règle. »

