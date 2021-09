OM : Sampaoli fait passer un message à Longoria pour le Mercato

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Présent ce vendredi en conférence de presse à deux jours de la réception du RC Lens, en clôture de la huitième journée de Ligue 1, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli, a laissé entendre qu'il manquait de solutions offensives dans son effectif, glissant donc un message fort à son président, Pablo Longoria.

"Un manque de buteur dans notre effectif ? On construit l'équipe en sachant qu'on n'a pas beaucoup de grands finisseurs à part Milik et peut-être Payet. On a dû insister sur le fait de marquer des buts, sinon on ne gagnera pas. Il faut des joueurs capables de marquer, finir depuis notre jeu. On a besoin de ce type de joueurs pour que l'OM reste à sa place", a lâché le coach olympien devant la presse.

