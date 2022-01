OM - Mercato : Sampaoli fait plier McCourt, Bakambu ne sera pas la dernière recrue de janvier !

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Tout serait calé pour l’arrivée de Cédric Bakambu (30 ans) à l’OM dans les jours qui viennent. Sauf retournement de situation et sous réserve de satisfaire à la visite médicale, l’attaquant s’engagera, libre, pour deux ans et demi avec le club phocéen. Pablo Longoria et Jorge Sampaoli seraient déjà convaincus qu’il pourra apporter un peu de puissance et d’efficacité à l’attaque phocéenne.

Convoité notamment par le Séville FC, qui ne lui offrait qu’une pige de six mois, Bakambu a choisi un contrat plus long à Marseille, où il touchera un salaire très confortable. Un dernier doute aurait néanmoins pu entourer ses premiers pas éventuels à l’OM : son état de forme physique, alors qu’il n’a pas joué depuis août et qui s’entraîne quotidiennement à Vitry-sur-Seine.

À en croire Simone Rovera, l’ancien buteur du FC Sochaux sera rapidement opérationnel. « Si le joueur est apte, qu'il ne joue pas depuis août ne soit pas un problème, on a déjà vu des joueurs revenir en forme de Chine rapidement et de façon surprenante, a-t-il commenté sur RMC Sport hier avant d’évoquer la force de persuasion du coach de l’OM auprès de ses dirigeants en matière de mercato. Tu vois que Sampaoli a beaucoup, beaucoup de pouvoir à l'OM. Quand il parle de 4-5 recrues, ça n'agace pas la direction de l'OM qui veut aller dans sa direction. S'il veut Bakambu, il a Bakambu et il le fera jouer. Selon moi, je le vois comme ça.

🎙 @SimoneRovera : "Tu vois que Sampaoli a beaucoup, beaucoup de pouvoir à l'OM. Quand il parle de 4-5 recrues, ça n'agace pas la direction de l'OM qui veut aller dans sa direction. S'il veut Bakambu, il a Bakambu et il le fera jouer." pic.twitter.com/zRGh6OAsWa — After Foot RMC (@AfterRMC) January 11, 2022