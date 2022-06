OM, Stade Rennais, OGC Nice - Mercato : Mandanda hésite entre deux clubs

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : le dossier Saliba est déjà lancé !

Une page se tourne à l’OM. Steve Mandanda s’apprête à dispute sa 15ème saison avec le club phocéen. Mais le champion du monde a perdu sa place de titulaire au profit de Pau Lopez. Le Stade Rennais et l’OGC Nice sont des options, l’OM ne fermera pas la porte au vétéran.

Le directeur sportif rennais Florian Maurice a concédé cette semaine que Steve Mandanda intéressait le SRFC. Plus tard, Le10 sport révèle que cette offre n’intéresse pas le portier formé au Havre et que son choix se fera entre l’OM, et l’OGC Nice qui avait proposé à Mandanda une place de titulaire.

Attention car les temps ont changé à Nice, la proposition avait été faite avant l’arrivée de Lucien Favre.

Pour résumer Steve Mandanda a reçu une proposition du Stade Rennais et une autre de l'OGC Nice. Il aurait éliminé Rennes et hésiterait entre Marseille et Nice. À 37 ans le gardien champion du monde se verrait bien faire une dernière saison dans le Sud, Nice lui avait proposé une place de titulaire.

Yann Noailles

Rédacteur

