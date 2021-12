OM, Stade Rennais - Mercato : les deux clubs prêts à batailler pour un ancien du FC Barcelone ?

Zapping But! Football Club Olympique de Marseille : La question de la semaine?

Bien que bridé par l'encadrement de masse salariale et d'indemnité de mutation prononcée par la DNCG, l'OM entend se montrer actif dès janvier. D'abord dans l'obligation de vendre un Duje Caleta-Car ou un Boubacar Kamara, Pablo Longoria scrute le marché élargie en quête de joueurs de couloir.

Si le nom de Daniel Wass (Valence, 33 ans) revient avec insistance à droite, l'OM aurait ouvert la piste d'un ancien de la Masia selon The Sun. Le tabloïd sort notamment le nom de Sergio Gomez (Anderlecht, 21 ans) comme cible potentielle.

Sur ce dossier, les Olympiens ne sont pas seuls puisque le média anglais évoque également des intérêts de Manchester United, Southampton, l'Inter Milan, Monaco et même le Stade Rennais. Une rumeur surprenante du côté breton puisque Bruno Genesio dispose déjà de Birger Meling et Adrien Truffert en alternance dans ce couloir...

Sergio Gomez intéresse du monde

