OM, Stade Rennais – Mercato : Lovro Majer aurait pu être marseillais

Si Lovro Majer (24 ans) s'est imposé comme l'un des très bons coups du Stade Rennais sur le dernier Mercato d'été, l'ancien joueur du Dinamo Zagreb aurait pu signer à l'OM bien avant son départ pour la Bretagne.

En effet, La Provence nous apprend que six mois avant de rejoindre les Rouge et Noir, Majer était dans le viseur des Olympiens pour remplacer Morgan Sanson, transféré à Aston Villa. A l'époque, plutôt que de miser sur un gros transfert (10 M€), Marseille avait opté pour le prêt moins coûteux d'Olivier Ntcham (Celtic Glasgow). Un choix dont il peut se mordre les doigts.

Du côté du Stade Rennais, on a certes accepté de payer 12 M€ pour faire venir le nouveau Luka Modric mais on va largement rentrer dans ses frais. Une grosse vente qui ne se fera pas dès cet été puisque le joueur, sous contrat jusqu'en juin 2026, veut continuer un peu à Rennes et fait la sourde oreille aux avances d'écuries plus huppées.

Alexandre Corboz

Rédacteur