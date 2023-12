OM, Stade Rennais - Mercato : rebondissement pour Bouanga !

Zapping But! Football Club OM : l’Arabie Saoudite, pourquoi on n’en veut pas

Denis Bouanga a le mal du pays. Un an et demi après avoir quitté la France et l’ASSE pour tenter l'aventure aux Etats-Unis, l’ailier gabonais pourrait retrouver la Ligue 1 en janvier. Selon La Minute OM, des « discussions auraient déjà eu lieu avec l'entourage et le joueur », alors que le Stade Rennais serait aussi intéressé. Natif de la Sarthe, Bouanga n'a jamais caché sa passion pour l’OM et ne serait sans doute pas contre un avenir en Provence.

Pas de visa pour la compagne de Bouanga ?

Tiago Brandão, journaliste brésilien, précise que le LAFC n'acceptera pas moins de 10 millions d'euros pour vendre son joueur au mercato. Ce spécialiste de MLS confirme que Bouanga (29 ans) veut rentrer en Europe pour raisons familiales, sa compagne n'ayant toujours pas reçu de visa pour voyager aux Etats-Unis.

URGENTE🚨🚨🚨

Noticia minha e exclusiva para o @territoriomls.

Denis Bouanga quer sair do LAFC.



Inicialmente, é por motivos familiares.



Bouanga prioriza um retorno ao futebol europeu e o LAFC não aceitaria menos do que 10 milhões de euros pelo jogador. pic.twitter.com/I7U3e5Nq3N — Tiago Brandão (@Tiagobrandao_8) December 12, 2023

