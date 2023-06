OM, Stade Rennais - Mercato : une ancienne piste en attaque bientôt libre !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Danjuma est de retour à Villarreal mais il ne devrait pas y rester très longtemps. Selon Fabrizio Romano, le Sous-Marin Jaune ne compte pas sur lui, à qui il reste encore trois années de contrat. Il va être poussé vers la sortie et vu ses états de service depuis deux ans, son tarif (27 M€ selon Transfermarkt) devrait être largement revu à la baisse. Il y a peut-être un bon coup à faire pour les clubs français.

La fiche d'Arnaut Danjuma

Tottenham will not trigger the £27m buy option clause for Danjuma, he’ll formally return to Villarreal but he’s expected to leave the club again. 🚨⚪️ #THFC



Danjuma has been approached by PL, Bundesliga and Ligue1 clubs over possible move. pic.twitter.com/OvpEZvpyyg