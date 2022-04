OM, Stade Rennais, OGC Nice, LOSC – Mercato : Cho (SCO Angers) tout proche de Marseille !

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : un ex de retour au bercail ?

Cible de nombreux clubs en France (OM, Stade Rennais, OGC Nice, LOSC) ou à l'étranger, la pépite du SCO Angers Mohamed-Ali Cho (18 ans) se rapproche à vitesse grand V de Marseille. C'est en tout cas ce qu'annonce Le 10 Sport qui assure que Pablo Longoria a déjà très bien travaillé le terrain avec les dirigeants du club du Maine-et-Loire.

L'OM et Angers déjà d'accord sur le prix ?

Dans l'obligation de vendre quelques joueurs pour rester dans les clous et s'assurer un passage devant la DNCG serein, le SCO Angers – qui se serait déjà entendu avec le RC Lens pour céder Jimmy Cabot (2 M€) - aurait quasiment fait de même avec l'OM pour Cho... à un prix très inférieur aux 40 M€ réclamés en janvier.

Pour s'attacher les services du jeune buteur, encore sous contrat pour un an avec le SCO (2023), le club phocéen paierait quand même 12 M€ plus divers bonus. Une somme que la direction angevine aimerait voir étirée à 15 M€ selon RMC Sport.

Sur ce dossier, le board de l'OM a encore une dernière étape à franchir : convaincre le joueur et son entourage de signer à Marseille plutôt qu'à l'étranger.

