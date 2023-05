OM : Tudor a donné une réponse cash à Longoria et McCourt sur son avenir

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Le match de l'OM à Ajaccio (samedi, 21h) sera-t-il le dernier de l’ère Tudor ? Lancée peu après la cuisante défaite à Lille (1-2), cette éventualité a fait son petit bonhomme de chemin depuis une dizaine de jours. En cause ? son incompréhension concernant les sifflets des supporters à son encontre en début de saison, sa faible cote de popularité depuis mais aussi et surtout son usure due au contexte marseillais.

Tudor prêt à poser sa démission ?

Pour « abréger ses souffrances », Sports Zone croit savoir que Tudor souhaite poser sa démission à l’issue du championnat. Il ne tiendra alors plus qu’à sa direction de l’accepter ou non. Si Pablo Longoria entendrait continuer, le nom de Marcelino, Franck Haise et Paulo Fonseca ont animé les derniers jours du côté de la Commanderie.