OM : Tudor sur la sellette, le fantasme Zidane refait surface !

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Les rumeurs de départ d’Igor Tudor se font de plus en plus pressantes et insistantes. Depuis une semaine, plus un jour ne passe sans que le coach de l’OM ne soit envoyé loin de la Canebière. Hier soir, c’est la presse italienne qui indiquait carrément qu’il avait des envies d’ailleurs. Il n’en a pas pas fallu beaucoup plus pour que la rumeur Zinédine Zidane remonte à la surface. Hier soir, le sujet a clairement été évoqué par Jérôme Rothen.