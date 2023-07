OM : un départ majeur se rapproche en attaque

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Après Dimitri Payet, l'OM s'apprête à perdre un autre élément offensif dans les prochains jours. Tandis que Pierre-Emerick Aubameyang et Ismaïla Sarr ont rejoint le club phocéen, Cengiz Ünder devrait bel et bien quitter le navire comme la tendance le laissait présager depuis quelques jours. Ce mercredi, l'Equipe et la Provence confirment en effet le transfert imminent de l'ailier turc.

Un retour en Turquie

L'ancien joueur de l'AS Roma va rejoindre prochainement Fenerbahçe selon les dernières informations. L'accord serait proche entre le club stambouliote et l'OM, reste à connaître le montant de la transaction. Deux ans après son arrivée à Marseille, Ünder risque donc de ne pas goûter au tour préliminaire de Ligue des champions pour rentrer au bercail.

