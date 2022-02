OM : un feu d’artifice pour Longoria et Sampaoli en vue du prochain Mercato ?

Zapping But! Football Club Le brief d'avant-match : Olympique de Marseille FC Lorient

Le week-end de l’OM est parfait de bout en bout. Après s’être défait d'Angers (5-2) vendredi après avoir été mené de deux buts au bout de dix minutes de jeu, les Marseillais peuvent profiter de deux jours ensoleillés pour recharger les batteries avant l’OGC Nice mercredi en quarts de finale de la Coupe de France (21h15).

Au niveau du recrutement, Pablo Longoria et Jorge Sampaoli travaillent toujours autant main dans la main. Après avoir enregistré les arrivées de Sead Kolasinac et de Cedric Bakambu cet hiver, les deux hommes forts de l’OM sont même encore à la recherche de nouvelles recrues pour renforcer leur effectif la saison prochaine.

Selon La Provence, Sampaoli et Longoria se seraient ainsi déplacés à Milan hier pour assister au derby de la Madonnina, opposant l'Inter à l'AC Milan (1-2). S’il n'est pas précisé quels joueurs ont été supervisés par le duo marseillais, on aura observé qu’Olivier Giroud a inscrit un doublé... juste après les entrées d’Alexis Sanchez (70e) et Arturo Vidal (73e). Soit autant de joueurs déjà dans le viseur de l’OM ces derniers mois...

📊Arkadiusz Milik a marqué ces 21,22 et 23es but après 37 matchs disputés TCC avec l’OM. #TeamOM pic.twitter.com/K9p5iRvmNz — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) February 4, 2022