OM : un leader se révèle, une recrue sous le choc et déjà sur le départ ?

Zapping But! Football Club OM : Longoria fait-il une grosse erreur avec le Mercato estival ?

La visite du Pape ce samedi a ramené un peu de quiétude à Marseille. Mais, depuis lundi et la réunion entre les supporters et les dirigeants de l’OM, l’ambiance est plutôt explosive dans la Cité phocéenne. Même si Pablo Longoria a affirmé rester à la présidence, certains joueurs dans le vestiaire trouvent toute cette situation ubuesque. Selon L’Équipe, une recrue hispanophone s’est même émue se demandant ce qu’il venait faire dans ce « club de fous », sans entraîneur et sans dirigeant au bout de cinq journées seulement !

Lopez, un patron dans la tempête de l'OM

Dans ce contexte inédit, Pau Lopez aurait tenu un rôle primordial en rassurant les plus jeunes et certains nouveaux afin de diffuser un message d’unité. Le vrai capitaine de l’OM dans la tempête, ce serait bien lui. « S’ils (les dirigeants) décident de rester, je pense qu’on va faire une saison extraordinaire, a-t-il dit la veille de la décision de Longoria de poursuivre sa mission. S'ils décident de partir, je les remercierai pour tout ce qu’ils ont fait pour le club. » Le gardien espagnol n’aura finalement pas à le faire.

