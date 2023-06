OM : un nouveau coach favori se dégage après le couac Gallardo

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Les supporters de l’OM ses ont réveillés avec la gueule de bois ce matin. Alors que Marcelo Gallardo semblait se rapprocher, les négociations ont été rompues en raison du manque d’attrait de l’intéressé pour le club phocéen et son absence de détermination à relever un nouveau challenge. Pablo Longoria n’a pas attendu ce dénouement pour activer d’autres pistes.

Mardelino revient fort !

Les noms de Paulo Fonseca et Marcelino sont encore en course. Selon RMC Sport, « le coach espagnol n’était plus une priorité il y a quelques semaines mais il pourrait redevenir une option en cas d’urgence. » En attendant, le président de l’OM et le directeur du football Javier Ribalta doivent rentrer à Marseille ce dimanche, après plusieurs jours aux États-Unis auprès de Frank McCourt. La reprise de l'entraînement est prévue le 3 juillet.

🔹L’OM n’a pas senti chez Marcelo Gallardo 🇦🇷 une grande volonté de venir et a préféré avancer sur d’autres dossiers :



Paulo Fonseca, où il faudra passer par des négociations financières avec Lille et Marcelino sont deux pistes possibles. (RMC)#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/UVVORNkcdR — MercatOM (@Mercat_OM) June 18, 2023

