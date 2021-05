OM : un richissime investisseur auprès de McCourt pour financer le Mercato ?

Zapping But! Football Club OM : les meilleures déclarations de l'année 2020

Pablo Longoria ne manque pas d’idées en vue du mercato estival. Comme déjà évoqué depuis quelques jours, le président de l’OM a été convaincu par Jorge Sampaoli de miser sur Gerson, au centre de pourparlers délicats entre le club phocéen et Flamengo. L’ancien milieu de l’AS Rome (23 ans) n’est pas le seul Brésilien suivi par le président de l’OM.

« Les dirigeants olympiens auraient l’œil sur, au moins, un autre Brésilien et suivraient de manière très attentive le jeu ne milieu offensif de Recife Gustago Silva de Oliveira », explique La Provence dans son édition du jour. Ces pistes donnent l’impression que l’OM a revu ses plans de recrutement à la hausse. Comment l’expliquer alors que Frank McCourt ne compte pas se ruiner au mercato ? La réponse pourrait être surprenante.

« Il y a des gens derrière qui veulent rivaliser avec le Qatar »

« Il y a des investisseurs derrière, affirme la journaliste de Brasil Global Tour Raisa Simplicio. L’OM veut aussi prendre Thiago Almada. Ils vont investir plus que les années précédentes car ils veulent bientôt rivaliser avec le Paris Saint-Germain. Il y a des gens derrière cela qui veulent rivaliser avec le Qatar. Gerson est très bon. Il sera difficile pour le joueur et pour Flamengo d’avoir une si bonne offre. » Si elle semble un poil ambitieuse, cette affirmation sera loin de calmer les rumeurs de vente de l’OM malgré les démentis tombés ici et là ces derniers mois.