OM, LOSC : un surprenant rebond pour Bielsa !

La carrière de Marcelo Bielsa s'apprête à rebondir. Et un an après son éviction de Leeds United, l'an dernier, après avoir ramené le club en PL, l'ancien coach de l'OM devait succéder à Frank Lampard à Everton. Mais la piste s'est refermée et selon la chaîne de télévision argentine TyC Sports, «El Loco» va prendre une autre direction

Il devrait coacher la Celeste

En effet, Bielsa serait sur le point d’être nommé sélectionneur de l’Uruguay, avec une prise de fonction effective dès septembre prochain. Le média indique que des négociations sont en cours et que Bielsa a de grandes chances de diriger la Celeste.