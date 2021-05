OM - Mercato: une cible de Sampaoli sort du silence !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Jorge Sampaoli l'a choisi ! Récent champion d'Italie avec l'Inter Milan, Arturo Vidal serait l'une des priorités de l'entraineur marseillais pour le prochain marché des transferts. Très discret sur le sujet jusqu'à présent, l'ancien joueur du Bayern Munich et du FC Barcelone a accepté de commenter ces rumeurs dans une interview accordée à ESPN Chili.

"Je suis devenu champion avec l'Inter il y a très peu de temps et pour cette raison, il est difficile de penser à une autre équipe pour le moment. Nous verrons ce qui se passera après avoir rejoint l'équipe nationale, mais maintenant c'est très difficile. Sampaoli ? Nous parlons souvent, mais sans aborder les questions liées à mon avenir. Il sait que je suis à l'Inter et que je viens de gagner le Scudetto. Nous avons une bonne communication, il y a de l'estime et du respect. On parle toujours de gagner quelque chose avec le Chili. Plus tard, ce serait un rêve de jouer au Flamengo ou au Colo Colo. J'aime beaucoup Boca, je le suis beaucoup. L'Amérique aussi du Mexique".