OM : une grande annonce Mercato de Longoria est passée inaperçu !

Lors de la présentation de Bamo Meïté, le président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria, a clairement annoncé qu'il voulait prolonger le bail de Pape Gueye, à qui il ne reste plus qu'un an de contrat. Une annonce qui était passée inaperçue.

"On souhaite prolonger le contrat de Gueye"

"On est très contents de comment Pape Gueye est revenu de son prêt à Séville. Il a une très bonne mentalité, on souhaite prolonger son contrat. Je n’aime pas avoir des joueurs en fin de contrat, on a eu une discussion avec lui et son agent et on a le sentiment que cette saison il va être important malgré tout", a lancé le président olympien devant la presse. Pour rappel, le milieu de terrain sénégalais est actuellement suspendu par la FIFA pour avoir rompu son accord avec Watford afin de signer à l'OM en 2020 et ne pourra faire son retour sur les terrains que début décembre prochain.

⚪️Ⓜ️ OM : Longoria soutient Marcelino et fait deux annonces #MercatOM dont une sur Ounahi #TeamOM https://t.co/gnXZnNbtgK — But_OM (@Butfc_OM) September 4, 2023

