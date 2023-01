OM : une star a rejoint Marseille cette nuit, Payet et le vestiaire en extase !

Zapping But! Football Club OM : faut-il vendre Gerson en cas de belle offre ?

Une nouvelle recrue arrive à l’OM. Et pas n’importe laquelle puisqu’il s’agit de JuL ! « L’Olympique de Marseille & le label musical D’or et de platine s’associent pour une collaboration inédite, a expliqué un communiqué publié à minuit. L’Olympique de Marseille et D’or et de platine, label emblématique du rappeur marseillais JuL, sont fiers d’annoncer une collaboration inédite. Dès samedi, pour le premier match de l’année 2023 à l’Orange Vélodrome, et jusqu’à la fin de la saison, le logo D&P s’affichera sur la manche du maillot des équipes professionnelles masculines et féminines de l’Olympique de Marseille. »