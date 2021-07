OM - Mercato : Longoria ne lâche pas cette piste estampillée LOSC

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Jorge Sampaoli veut retravailler l’attaque de l’OM. Et d’après plusieurs renseignements publiés par Tuttosport, le club phocéen serait encore dans la course pour attirer Rafael Leao. Pablo Longoria apprécie beaucoup le joueur et aurait même relancé les discussions avec les dirigeants rossoneri.

L’ancien attaquant Lillois a un bon de sortit de la part du Milan AC mais les rouge et noir ne laisseront pas partir l’attaquant de 22 ans pour moins de 25 millions d’euros. Les dirigeants phocéens pourraient opter pour un prêt avec option d’achat.