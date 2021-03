OM – Mercato : pisté par Longoria, un roc défensif répond à l’intérêt !

Zapping But! Football Club OM : les meilleures déclarations de l'année 2020

L’été s’annonce chaud et mouvementé à l’OM. Avec Longoria et Sampaoli aux manettes, l’effectif marseillais devrait être modifié dans les grandes largeurs. Dans l’axe central, Duje Caleta Car et Balerdi, qui est prêté par le Borussia Dortmund avec une option d’achat, pourraient quitter les pensionnaires du Vélodrome. Un départ de Kamara, formé au poste de défenseur central, pourrait également intervenir.

Forcément, l’OM pourrait se retrouver démuni à ce poste charnière. Outre-Manche, les médias prêtent un intérêt de Longoria pour Christopher Jullien. Blessé gravement à un genou, l’ex-défenseur du TFC sort d’une saison difficile. Forcément, il pourrait être tenté par le projet de l’OM.

Interrogé au Club VIP ce mercredi, Jullien a botté en touche : « L’OM ? Oula... Je pense que dans le football il est difficile de prédire le futur. Je ne sais pas de quoi mon avenir sera fait. »

Avant de poursuivre : « Pour le moment je suis au Celtic, j’ai deux années de contrat qui me restent et une blessure de laquelle je dois sortir. Je suis Français, mais je ne suis pas obligé de revenir en France. » Affaire à suivre.