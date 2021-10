PSG, Juventus, OM - Mercato : Rabiot victime de Pogba et de retour en Ligue 1 ?

Zapping But! Football Club

Deux ans après son arrivée à Turin, Adrien Rabiot ne fait toujours pas partie des joueurs incontournables de la Juventus. Massimiliano Allegri a pourtant récemment encensé le milieu de terrain formé au PSG en expliquant qu’il attendait de lui beaucoup plus dans la zone de vérité.

Le plus souvent aligné en milieu gauche, le joueur de 26 ans marque trop peu de buts au goût de l’entraîneur de la Vieille Dame, qui l’encourage à travailler ce secteur de son jeu s’il veut avoir une chance de voir sa carrière enfin décoller. Celle-ci pourrait s’écrire loin de Turin. Selon Rudy Galetti, le possible retour de Paul Pogba à la Juve pourrait en effet coûter leur place à Aaron Ramsey mais aussi Rabiot, chers en salaire !

Si le milieu anglais est sur les tablettes du nouveau riche Newcastle, qui pourrait formuler une offre en janvier, un transfert de Rabiot en Premier League serait aussi d’actualité. Tout comme un retour en Ligue 1, où l’AS Monaco serait intéressée ou même en Bundesliga, où le Borussia Dortmund a exprimé un intérêt à son endroit. Pas de trace, en revanche, de l’OM... qui gardait un œil sur lui ces derniers mois.

