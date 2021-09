PSG - Mercato : le futur Mbappé à l’OM, 100 M€ en vue pour McCourt ?

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Le bal des prétendants n’est peut-être pas fermé pour Kylian Mbappé. Et pour cause, l’actuel meilleur buteur de la Ligue 1 (ex æquo, 4 buts) a su attirer les regards avec sa progression phénoménale depuis son éclosion à l’AS Monaco en 2016.

Depuis, le Real Madrid semble intéressé au point d’avoir proposé 180 millions d’euros (160 + 20) au PSG lors du mercato estival. L’offre a été refusé par l’émir du Qatar, qui sait que son joueur a une valeur inestimable sur le marché des transferts. L’OM ne dispose pas encore d’un copier-coller de Mbappé.

Dieng pourrait rapporter 100 M€ à l'OM !

En revanche, le polyvalent (ailier gauche ou avant-centre) Bamba Dieng a des qualités de vitesse et de sens du but qui font penser directement aux caractéristiques du joueur du PSG. En terme de baleur, le Sénégalais semble avoir également le potentiel pour devenir un crack mondial capable de rapporter très gros à Frank McCourt.

« Il peut devenir un attaquant de classe mondiale, estime le président de l’Institut Diambars dans 20 Minutes. S’il réussit à Marseille, il aura l’opportunité d’aller dans un top club européen, et s’il met des buts il vaudra rapidement les 100 millions. » Conscient de cet état de fait, l’expert ès transferts Pablo Longoria s’attèle à prolonger le contrat du jeune attaquant de 21 ans. Aux dernières nouvelles, celle-ci serait proche d’être actée.