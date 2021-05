PSG - Mercato : Neymar envoie Gerson à l’OM !

Zapping But! Football Club OM : le bilan de Florian Thauvin dans la cité phocéenne

Le dossier Gerson commence à se préciser du côté de l’OM. Selon le journal brésilien O Globo, l'hypothèse d'un transfert du milieu brésilien prend de plus en plus d'épaisseur. Alors que les négociations entre Flamengo et l’OM dure depuis plusieurs jours, l’intéressé aurait été convaincu par la proposition du club phocéen. D'autant que Flamengo n'aurait pas formulé de contre-proposition pour le convaincre de rester et serait concentré sur l'idée d'obtenir le meilleur prix possible pour son milieu offensif.

Celui-ci serait question de 25 millions d'euros avec bonus et d'un pourcentage à la revente. Du côté de La Provence, on reste néanmoins mesuré sur la finalité de l’opération. « Au Brésil, on évoque, ce soir, la somme de 25 M€ (+ 6 de bonus) pour le transfert de Gerson, de Flamengo vers l’OM. Du côté du centre RLD, on se montre beaucoup plus mesuré sur la question de l’indemnité », a glissé hier soir Fabrice Lamperti sur Twitter.

« Son temps au Brésil est terminé, il doit venir en Europe »

Et si Neymar était celui qui allait décoincer le dossier Gerson. À l'occasion d'un entretien accordé à Redbull, l'attaquant du PSG a encouragé son compatriote à quitter le Brésil pour tenter sa chance sur le Vieux Continent. « J'aime beaucoup Gerson de Flamengo. Son temps au Brésil est terminé, il doit venir en Europe », a-t-il lancé contre toute attente. Sera-t-il entendu ?