PSG - Mercato : un chouchou de Pochettino entre l’OM et l’OGC Nice cet hiver ?

L’avenir de Dele Alli est scellé. Moins en vue ces derniers mois à Tottenham, l'international anglais de 25 ans était annoncé partant cet hiver avant de signer en faveur d’Everton. Avant de s’engager chez les Toffees, L’Équipe fait savoir que son nom a été proposé en fin de mercato aux plus gros clubs de Ligue 1 : PSG, OL, OM, AS Monaco, OGC Nice, Stade Rennais et LOSC.

Tous avaient alors été prévenus que le club londonien était prêt à le prêter tout en prenant en charge une bonne partie de son salaire XXL. Alli, lui, était tout à fait prêt à franchir la Manche pour donner un second souffle à sa carrière mais a pris finalement une autre direction.

Cela est bien dommage puisque le quotidien sportif affirme que « certains clubs ont envisagé son recrutement, notamment dans le sud de la France. » Dans la liste de nos confrères, on ne note que trois clubs dans ce cas de figure géographique : Marseille, Monaco et Nice...

