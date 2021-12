RC Lens - Mercato : Haise prend un stop pour ce buteur de L1 à 10 M€ bien connu à l’OM

Zapping But! Football Club OM : le bilan de Florian Thauvin dans la cité phocéenne

Le coup de mou du RC Lens dure. Bien lancés en début de saison, les Sang et Or ont connu un net passage à vide au creux de l’automne malgré une qualité de jeu indéniable mais trop énergivore. Du coup, le Racing a glissé au classement (6e) avant d’aborder un mercato hivernal qui pourrait être plus actif que prévu. Le souhait prioritaire de Franck Haise va ainsi à un nouvel attaquant de pointe. Et une piste déjà creusée en amont peut être d’ores et déjà oubliée : Hugo Ekitike (19 ans).

« En ce qui concerne Ekitike, cela n’ira pas plus loin, le Stade de Reims est beaucoup trop gourmand, affirme le compte MSV Foot. La possibilité était réelle, le RC Lens ne compte cependant pas faire de folies. Plus de 10 millions pour un joueur qui a joué 19 matchs … welcome dans le monde du football. »

Pas plus tard que mercredi dernier, le jeune attaquant du Stade de Reims s’est distingué en ouvrant le score face à l’OM et en narguant l’Orange Vélodrome (1-1). Avec 6 réalisations en L1, il est également le joueur de moins de 21 ans le plus prolifique des cinq grands championnats européens.

En ce qui concerne Ekitike, cela n’ira pas plus loin, le Stade de Reims est beaucoup trop gourmand. La possibilité était réelle, le RC Lens ne compte cependant pas faire de folies. Plus de 10 millions pour un joueur qui a joué 19 matchs … welcome dans le monde du football. — 𝗠𝗦𝗩 𝗙𝗼𝗼𝘁 (@MSVFoot) December 28, 2021