RC Lens, OM - Mercato : coup de théâtre dans le dossier Clauss !

Viendra ou viendra pas ? Dans les petits papiers de l’OM au mercato, Jonathan Clauss (29 ans) a fait l’objet d’une première offre de 5 M€ + 1 de bonus. Refusée par le RC Lens. Les Sang et Or, pas vendeurs à moins de 10 M€, ont plus récemment reçu une deuxième proposition du club phocéen.

Selon L’Équipe, le board du club artésien n’a pas encore donné de réponse à l’OM mais tout porte à croire que le montant en question ne devrait pas à être là non plus suffisant. Pis, La Provence avance que le club phocéen n'aurait pas l'intention d'augmenter son offre à hauteur de 10 M€ !

« Il y a des dizaines de pistons droits sur le marché », souffle-t-on au centre RLD, selon nos confrères. Reste à savoir si le RC Lens reverra sa position de départ à la baisse, quitte à froisser l’international tricolore.