Stade de Reims, OM - Mercato : Boulaye Dia a déjà une destination rêvée pour cet été

2e meilleur buteur de L1 derrière Kylian Mbappé, Boulaye Dia (24 ans) confirme avec le Stade de Reims ses qualités, au point d'être l'un des joueurs les plus côtés du championnat, lui qui évoluait encore au 4e échelon national avec Jura Sud il y a trois ans. Avec 12 buts au compteur dès la mi-saison Dia a attiré les convoitises cet hiver et un départ en janvier a longtemps été évoqué.

West Ham s'est notamment intéressé à lui. L'AC Milan, Naples et le Torino aussi ont été évoqués. S'il est finalement resté à Reims, l'attaquant ne cache pas qu'il envisage un départ cet été. « Ce n’est pas moi qui gère tout ça, mais mon agent et ma famille, a confié Dia au Progrès. Mais si on prend du recul et qu’on voit ça, c’est vrai que c’est allé vite. Aujourd’hui on me dit que je vaux 15 millions alors qu’il y a deux ans, je jouais en N2. On le sait dans le foot, la côte d’un attaquant qui marque augmente très vite et assez haut. Je m’y suis fait à force de l’entendre, heureusement, sinon la tête aurait tourné».

« La Premier League m’attire forcément »

Et au joueur d'exprimer ses envies : «Là où j’irai, je veux du temps de jeu, je préfère ne pas partir pour dire de partir. Il faut que je trouve un projet où je m’améliorerai encore. Il ne faut pas se précipiter, je ne vais pas quitter le bateau comme ça. La Premier League m’attire forcément, mais elle attire tout le monde. C’est un championnat que j’aimerai découvrir, l’un des meilleurs du monde. Il y a de nombreux gros clubs, de la rivalité entre eux. Si j’ai l’opportunité d’y jouer ça sera une récompense pour moi». Sous contrat jusqu'au 30 juin 2022, Dia a de grandes chances de faire le grand saut d'ici quelques mois.