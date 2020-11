Stade Rennais : visé cet été, Boga a influé sur le Mercato de l’OM

S'il a failli quitter Sassuolo pour le Stade Rennais cet été, Jérémie Boga reste très impliqué dans la vie de son club en Italie. En effet, sitôt le Français a-t-il appris qu'il ne partirait pas en Bretagne qu'il s'est remis au travail pour aider son club à briller cette saison... quitte à jouer les entremetteurs au Mercato.

Un vrai rôle joué dans la venue de Maxime Lopez

Le dernier jour du Mercato, Maxime Lopez est arrivé en prêt à Sassuolo en provenance de l'OM et Boga n'est pas étranger à ce mouvement de dernière minute. En effet, sur les dernières heures du marché, l'attaquant marseillais – qui connaissait bien Lopez pour l'avoir fréquenté chez les jeunes – a fait le travail préliminaire de mise en contact.

Sur beIN Sports, Maxime Lopez raconte : « Jérémie m'a écrit le matin du match contre Lyon. Il m'a dit que le coach De Zerbi me voulait et nous a mis en relation. Après, c'est passé par mes agents mais c'est Jérémie qui a fait le premier contact. Il a fait l'agent un peu (Rires) Depuis que je suis arrivé, il a tout fait pour que je m'intègre bien. Lui revenait d'une période assez longue de Covid mais, depuis que je suis arrivé, il fait tout pour m'aider, que ce soit au niveau de la maison ou pour que je me sente bien à l'entraînement et dans le groupe ».