Payet prend une balle perdue, Bordeaux en danger, Genesio contrarie les plans de Galtier

Toulouse FC : Payet s'est fait troller par les Violets

Toujours aussi bon sur les réseaux sociaux, le TFC s'est moqué en beauté de Dimitri Payet hier. Le meneur de jeu de l'OM a fait la Une de France Football samedi dernier avec son interview dans laquelle il a exprimé ses regrets d'avoir vu Toulouse soulever la Coupe de France alors que son équipe avait éliminé Rennes puis Paris. Le Réunionnais a répété deux fois "Ça fait mal". Dans une vidéo sur Tik Tok, le TFC a revisité la Une de FF en affichant le visage d'un Payet souffrant. Drôle ! L'OM a répondu sur le même réseau social avec une scène de Bruce Tout-Puissant dans laquelle Jim Carrey ouvre un casier infini rempli de dossiers, chaque dossier représentant une défaite du TFC face à Marseille. Etrangement, le club phocéen a effacé cette publication depuis...

Le TFC charge Dimitri Payet sur Tik Tok et n’y va pas de main morte ! 😅💭 pic.twitter.com/HQkC5hELgz — MercaFoot (@MercaFoot_) June 14, 2023

Girondins de Bordeaux : 20 à 25 M€ à trouver pour éviter le pire

Depuis lundi, les Girondins savent qu'ils ne retrouveront pas la Ligue 1 la saison prochaine. Et c'est forcément très problématique pour leurs finances, dans le rouge depuis plusieurs années. Le président du FCGB, Gérard Lopez, avait budgété une remontée immédiate. Cet échec sportif pourrait donc coûter cher. Selon Sud-Ouest, il faudra à l'ancien patron du LOSC trouver entre 20 et 25 M€ pour ne pas s'attirer les foudres de la DNCG. Et pour cela, la vente de joueurs reste la meilleure solution (et la plus rapide !), même s'il ne faut pas exclure la possibilité d'un apport au capitale de Lopez ou d'une arrivée d'un nouvel actionnaire. En tout cas, la LFP aurait accepté de repousser du 22 au 28 juin le passage des Girondins devant la DNCG.

AS Monaco, OGC Nice : Edouard Mendy de retour en France ?

Foot Mercato assure qu'Edouard Mendy serait prêt à quitter Chelsea cet été. L'ancien Rennais, sous contrat jusqu'en 2025, a compris qu'il ne figurait plus dans les petits papiers d'un club qui voudrait recruter André Onana (Inter). Le média annonce un intérêt de l'AS Monaco et de l'OGC Nice, les deux clubs voisins ayant vu leur portier titulaire en 2022-23 s'en aller (Nübel et Schmeichel). Le club de la Principauté a une longueur d'avance sur le dossier.

MHSC : Marchetti (Ajaccio) dans le viseur

Selon Mohamed Toubache-Ter, Montpellier aurait pris des renseignements sur le milieu d'Ajaccio Vincent Marchetti (25 ans). Mais le club corse, pourtant relégué en Ligue 2, aurait la volonté de conserver son joueur et de le prolonger.

Stade de Reims : Teuma a donné sa parole

Comme cela était pressenti depuis quelques jours, Teddy Teuma ne devrait pas tarder à poser ses valises au Stade de Reims. Dans son édition du jour, L'Union confirme des contacts et affirme même que le Maltais aurait déjà discuté avec Will Still tout en donnant son accord aux dirigeants du club marnais. Le milieu de 29 ans est estimé à 5 millions d'euros sur Transfermarkt.